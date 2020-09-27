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Трамп требует от Байдена пройти "тест на допинг" перед дебатами

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет требовать от своего оппонента Джо Байдена прохождение теста на допинг перед или после дебатов.

"Я буду настоятельно требовать от сонного Джо Байдена прохождения теста на наличие в его организме специальных препаратов перед или после дебатов во вторник вечером", — утверждает американский лидер.

"Разумеется, я соглашусь тоже сделать тест. Выступления Байдена на дебатах были, мягко говоря, рекордно неровными. Только лекарства могли вызвать эту разницу?" — добавил Трамп.

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