В Минске закрыли несколько станций метро. Силовики начали задержания

В центре Минска временно прекратили работу семь станций метро. В воскресенье в белорусской столице ожидается очередная акция протеста.

"В 13.15 (совпадает с Москвой) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", — сообщили в минском метрополитене.

Также милиция начала задерживать протестующих, которые собираются в центре города. Несколько человек уже были задержаны "в рамках административного процесса".