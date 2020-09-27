ОМОН начал возводить заграждения возле резиденции Лукашенко

В центре Минска силовики начали возводить заграждения вокруг резиденции главы республики Александра Лукашенко.

На воскресенье намечена очередная несанкционированная акция протеста. Ранее к резиденции президента Белоруссии прибыла колонна бронетранспортеров с бойцами внутренних войск.

Напомним, в Минске продолжаются акции протеста, они начались 9 августа после президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко.