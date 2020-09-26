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Лукашенко выразил соболезнования украинскому народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования украинскому народу в связи с крушением самолёта Ан-26 под Харьковом и гибелью 26 военнослужащих.

"От всего белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", — сообщил белорусский лидер.

Напомним, крушение самолёта Ан-26 произошло поздно вечером 25 сентября.

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