Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования украинскому народу в связи с крушением самолёта Ан-26 под Харьковом и гибелью 26 военнослужащих.
"От всего белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", — сообщил белорусский лидер.
Напомним, крушение самолёта Ан-26 произошло поздно вечером 25 сентября.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.