Лукашенко выразил соболезнования украинскому народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования украинскому народу в связи с крушением самолёта Ан-26 под Харьковом и гибелью 26 военнослужащих.

"От всего белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", — сообщил белорусский лидер.

Напомним, крушение самолёта Ан-26 произошло поздно вечером 25 сентября.