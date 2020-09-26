Зеленский навестил выжившего при крушении Ан-26 под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский навестил в больнице единственного выжившего курсанта в крушении самолёта Ан-26 под Харьковом Вячеслава Золочевского.

Об этом сообщил глава харьковской обладминистрации Алексей Кучер.

Напомним, самолёт Ан-26 потерпел крушение поздно вечером 25 сентября недалеко от Чугуева. В результате катастрофы погибли 26 человек.