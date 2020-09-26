Сейчас жизни единственного выжившего в результате крушения Ан-26 под Харьковом ничего не угрожает. Ранее в больнице от полученных травм скончался ещё один военнослужащий.
Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"На борту самолета Ан-26 находилось 27 человек, тела 25 жертв катастрофы найдены, еще 2 человека в момент катастрофы оставались живыми, один военнослужащий скончался сегодня утром в больнице от полученных травм и ожогов. Одному, который остался жив, — жизни его ничего не угрожает: получил значительные повреждения, но, по прогнозам врачей, угрозы жизни нет", — пояснил политик.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.