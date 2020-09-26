В результате крушения Ан-26 под Харьковом выжил один человек

Сейчас жизни единственного выжившего в результате крушения Ан-26 под Харьковом ничего не угрожает. Ранее в больнице от полученных травм скончался ещё один военнослужащий.

Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.