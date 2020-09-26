Умер один из выживших при крушении Ан-26 под Харьковом

Один из выживших в крушении Ан-26 в Харьковской области, находящийся в больнице в тяжёлом состоянии, скончался в 10:50 по местному времени (совпадает с Москвой).

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.