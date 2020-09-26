Один из выживших в крушении Ан-26 в Харьковской области, находящийся в больнице в тяжёлом состоянии, скончался в 10:50 по местному времени (совпадает с Москвой).
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер", — сказано в сообщении.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.