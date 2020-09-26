В 2020 году разбившийся под Харьковом самолёт Ан-26 направлялся на ремонт, поскольку был произведён 43 года назад.

"Услуги по ремонту, техническому обслуживанию воздушного транспорта, связанного оборудования и сопутствующие услуги, а именно, продление срока службы самолетам Ан-24, Ан-26, Ан-30 в соответствии с условиями закупки, должны быть предоставлены исполнителем до 1 октября текущего года для шести самолетов и до 30 ноября этого года еще для трех. Ремонт должен был продлить сроки эксплуатации самолетов еще на два года", — сообщили украинские издания.