Вероятной причиной крушения самолёта Ан-26 под Харьковом могла стать техническая неисправность.
Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Таран.
"Случилась какая-то техническая неисправность. Что именно, будем выяснять. Не могу пока ничего рассказать про учения… Предварительную оценку сможем дать после расшифровки черного ящика", — отметил чиновник.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.