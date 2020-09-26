Вероятной причиной крушения самолёта Ан-26 под Харьковом могла стать техническая неисправность.

Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Таран.

"Случилась какая-то техническая неисправность. Что именно, будем выяснять. Не могу пока ничего рассказать про учения… Предварительную оценку сможем дать после расшифровки черного ящика", — отметил чиновник.