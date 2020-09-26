"Отравление" Алексея Навального является провокацией, чтобы сорвать строительство трубопровода "Северный поток-2".

Такое мнение высказал разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк.

"Вы знаете, когда задача стояла как можно быстрее и точнее напасть на "Северный поток-2", а раз это именно для этого и делалось, то, я думаю, им аргументы не нужны были. Теперь уже после highly likely не нужны какие-то аргументы", — пояснил Ринк.