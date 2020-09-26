Спасатели прекратили поисковую операцию, которая проходила в Харьковской области возле города Чугуева на месте крушения самолёта Ан-26.
Операция была прекращена после того, как спасатели обнаружили тела ещё трёх погибших курсантов.
Ранее, по данным спасательных ведомств, количество погибших при крушении Ан-26 под Харьковом составило 25 человек. Всего на борту находилось 28 пассажиров и членов экипажа.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.