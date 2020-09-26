Прекращена поисковая операция на месте крушения Ан-26 под Харьковом

Спасатели прекратили поисковую операцию, которая проходила в Харьковской области возле города Чугуева на месте крушения самолёта Ан-26.

Операция была прекращена после того, как спасатели обнаружили тела ещё трёх погибших курсантов.

Ранее, по данным спасательных ведомств, количество погибших при крушении Ан-26 под Харьковом составило 25 человек. Всего на борту находилось 28 пассажиров и членов экипажа.