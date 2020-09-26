Президент США Дональд Трамп назвал единственную причину, которая может помешать ему переизбраться на пост главы государства.

"Мы проиграем выборы, только если они будут жульничать. И мы не можем позволить им этого — на карту поставлена наша страна, потому что эти люди разрушат нашу страну, а мы не можем такого допустить. Это надувательство, они знают это, и СМИ знают, знают точно, что будет происходить. А демократы знают об этом лучше всех. Но мы не можем этого позволить, если вы что-нибудь увидите, вы должны об этом сообщить", — сообщил американский лидер во время своего выступления в Виргинии.

"Мы хотим очень дружественного переходного периода, но мы не хотим, чтобы нас обманули. Не хотим быть глупыми, чтобы сказать: "О, да, конечно, давайте передавать власть", зная что они смошенничали с тысячами и тысячами бюллетеней. Такого мы не потерпим", — добавил Трамп.