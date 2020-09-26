Познер объяснил, почему США враждебно относятся к России

В России часто необъективно освещают события, которые происходят в США. Однако это же происходит и в США.

Об этом рассказал российский журналист Владимир Познер. По его словам, американцы боятся России из-за того образа, который сложился о стране в американских СМИ.