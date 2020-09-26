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Познер объяснил, почему США враждебно относятся к России

В России часто необъективно освещают события, которые происходят в США. Однако это же происходит и в США.

Об этом рассказал российский журналист Владимир Познер. По его словам, американцы боятся России из-за того образа, который сложился о стране в американских СМИ.

"На самом деле то же самое происходит в Америке. Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их", — пояснил телеведущий.

 

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