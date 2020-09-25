Комиссар Евросоюза: беженцы нам нужны, потому что мы стареем

Политика приема беженцев странами ЕС — повод не только для критики, но и для похвальбы. С позитивным комментарием выступила комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон (Швеция).

По мнению Йоханссон, главное — успешно строить "легальные маршруты" для беженцев "новой волны". А в целом иммигранты в ЕС очень нужны: население стремительно стареет.

"Иммиграция — это нормально. Иммиграция существовала всегда. Иммиграция останется навсегда. Иммиграция — это часть того, что сделало наш континент успешным… У нас большие объёмы иммиграции в ЕС, и это то, что нам как раз нужно. Нам нужны эти люди, мы — стареющее население", — подчеркнула политик.

Йоханссон напомнила и о том, что право принимать беженцев нужно рассматривать как ценность — не в последнюю очередь потому, среди них достаточно много так называемых трудовых мигрантов.