Политика приема беженцев странами ЕС — повод не только для критики, но и для похвальбы. С позитивным комментарием выступила комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон (Швеция).
По мнению Йоханссон, главное — успешно строить "легальные маршруты" для беженцев "новой волны". А в целом иммигранты в ЕС очень нужны: население стремительно стареет.
"Иммиграция — это нормально. Иммиграция существовала всегда. Иммиграция останется навсегда. Иммиграция — это часть того, что сделало наш континент успешным…
У нас большие объёмы иммиграции в ЕС, и это то, что нам как раз нужно. Нам нужны эти люди, мы — стареющее население", — подчеркнула политик.
Йоханссон напомнила и о том, что право принимать беженцев нужно рассматривать как ценность — не в последнюю очередь потому, среди них достаточно много так называемых трудовых мигрантов.
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