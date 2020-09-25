Германия ответит на ноту Москвы в течение десяти дней

Прояснилась позиция немецких властей касательно "дела Навального". По мнению правительства ФРГ, у России уже есть все нужные данные для оценки, проверки и расследования инцидента, поэтому в Берлине делать ещё какие-то шаги в отношении этого дела "не видят необходимости".

Ситуацию обрисовала представитель правительства ФРГ Мартина Фиц: по её данным, нота протеста, отправленная из Москвы, до Берлина успешно дошла — на неё отреагируют в течение десяти дней.

Напомним: ранее по ситуации высказался постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Он сообщил, что Германия всеми силами старается оказать противодействие российской стороне, "держа Россию в стороне от того, что делается за кулисами".

Также высказывался по поводу " дела Навального" и Сергей Лавров: политик заявил, что российской стороне "морочили голову".