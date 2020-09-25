Свежие данные по "народной любви" двух кандидатов в американские лидеры: Джо Байден обошел Дональда Трампа примерно на 10%. Таковы результаты опроса экспертами университета Маркетта и Квиннипэкского университета населения страны.

Кто в данном противостоянии выгоден России? Имеет ли смысл говорить о ситуации в таком контексте? Об этом нашим читателям расскажет Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных исследований РАН. Эксклюзивный комментарий — для "Правды. Ру".

"Я думаю, что совершенно некорректный вопрос. Его в 2016 году пытались ставить.

Американцы пытались на этом очень играть, кто выгоден. Никто не выгоден.

Они выбирают себе президента, он им должен быть выгоден. Россия, кого выберут, с тем она и взаимодействует. А если говорить о сегодняшней ситуации, то у нас настолько плохие отношения с Соединенными Штатами, то кого бы они не выбрали, лучше они не станут ни с Трампом, ни с Байденом.

В лучшем случае, если победит Байден, нас возобновится диалог по стратегическому вооружению. Возможно, Соединенные Штаты не выйдут из СНВ-III и мы его сможем продлить. Вот это единственный момент, который может быть лучше в победе Байдена", — сообщила журналисту "Правды. Ру" Журавлева.