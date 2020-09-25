В Минобороны КНР ответили на "дипломатический выпад" Пентагона

Американским военным стоит здраво оценить текущую мировую обстановку, а затем начать работу по совместной работе с КНР. Эта работа должна включать как политические, так и «армейские» компоненты.

Текущие «выпады» США в отношении Китая ничем не подкреплены, поскольку Китай работает на основе международного права. Такова позиция официального представителя Министерства обороны КНР Тань Кэйфэя.

Также Кэйфэй напомнил: Штаты вышли как из ВОЗ, так и из ЮНЕСКО, причем в одностороннем порядке. Кроме того, Вашингтон не поддерживает Парижское климатическое соглашение и уже должен ООН примерно 2 млрд долларов - в основном это неуплаченные взносы на проведение миротворческих кампаний.

Китай готов к сотрудничеству с США - но только при взаимном уважении, соблюдении норм, интересов стран и понимании национальных суверенитетов.