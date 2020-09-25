Вакцины от COVID-19 распространят в США за 24 часа

Как только соответствующие органы проверят и одобрят какую-либо вакцину от коронавируса и разрешат ее применение, по всей территории США её распространят всего за сутки. Для такой оперативности уже заложены "огромные суммы".

Таково мнение президента США Дональда Трампа.

"Распределение начнётся в течение 24 часов после уведомления", — уточнил Трамп.

Американский лидер ранее заявил, что не видит проблемы в закупке вакцин за рубежом, если они проверены и эффективны. Также в стране всё готово к их производству: уже к апрелю 2021 года в стране планируется "покрыть" вакцинами собственного производства все штаты.

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно доз вакцин для всех американцев к апрелю 2021 года", — рассказал Трамп.

Американский президент дополнил свою речь данными по вакцинам от американских ученых: на текущий момент уже 4 варианта проходят испытания.