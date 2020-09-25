Для Польши крайне важно быстро и эффективно создать механизмы, позволяющие тщательно контролировать поток мигрантов в страну. Об этом рассказал депутат Европейского парламента Витольд Ващиковский.
"Если иммигранты уже достигают Европу, нам необходимо создать серьёзные механизмы мониторинга и отслеживания: кто они, не угрожают ли они нашим странам, если им разрешён въезд", — отметил политик.
Важной проблемой, которую нужно решить, является проблема "моря": беженцы, попадающие в Польшу через морские пути, могут банально утонуть, не добравшись до берега.
"Мы должны спасать беженцев, которые могут утонуть, добираясь в Европу. Но потом мы не должны привозить их в наши страны, а отправлять обратно в страны происхождения. Помощь Африке необходимо увеличить. Мы делаем это, насколько можем себе позволить", — подчеркнул депутат.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.