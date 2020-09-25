В Польше хотят ужесточить контроль мигрантов

Для Польши крайне важно быстро и эффективно создать механизмы, позволяющие тщательно контролировать поток мигрантов в страну. Об этом рассказал депутат Европейского парламента Витольд Ващиковский.

"Если иммигранты уже достигают Европу, нам необходимо создать серьёзные механизмы мониторинга и отслеживания: кто они, не угрожают ли они нашим странам, если им разрешён въезд", — отметил политик.

Важной проблемой, которую нужно решить, является проблема "моря": беженцы, попадающие в Польшу через морские пути, могут банально утонуть, не добравшись до берега.