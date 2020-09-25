Трамп: демократы "тормозят" работу по пакету мер против COVID-19

Некоторые члены Демократической партии США намеренно "тормозят" работу по новому пакету мер против коронавируса.

В правительстве работа идет должным образом — уже практически готов вариант стимулирования населения. Но спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси никак не соглашается принять и одобрить данный пакет. Причина задержки — ожидание результатов грядущих выборов. Таково мнение президента США Дональда Трампа.

Интересно, что оппонент Трампа, Джо Байден, ранее заявлял: президент не хочет "создавать панику" и поэтому "ничего не делает".

"Дональд Трамп заявлял, что не хотел говорить правду и создавать панику… Вместо этого он не делал ничего и создал катастрофическую ситуацию", — уточнил Байден.

При этом Трамп отмечал ранее, что готов использовать вакцину производства любой страны — лишь бы она была эффективна.