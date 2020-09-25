Некоторые члены Демократической партии США намеренно "тормозят" работу по новому пакету мер против коронавируса.
В правительстве работа идет должным образом — уже практически готов вариант стимулирования населения. Но спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси никак не соглашается принять и одобрить данный пакет. Причина задержки — ожидание результатов грядущих выборов. Таково мнение президента США Дональда Трампа.
Интересно, что оппонент Трампа, Джо Байден, ранее заявлял: президент не хочет "создавать панику" и поэтому "ничего не делает".
"Дональд Трамп заявлял, что не хотел говорить правду и создавать панику… Вместо этого он не делал ничего и создал катастрофическую ситуацию", — уточнил Байден.
При этом Трамп отмечал ранее, что готов использовать вакцину производства любой страны — лишь бы она была эффективна.
"Мне всё равно, я просто хочу получить вакцину, которая работает. Меня не волнует, из другой ли она страны. Я сниму шляпу перед ними", — цитируют СМИ Трампа.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.