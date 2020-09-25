Горбачёв: белорусы - молодцы

Белорусы — молодцы, однако протестующим предстоит еще немало потрудиться. Жители страны показали, что имеют характер — участники митингов "вскрывают колоссальное дело".

Таким мнением поделился со СМИ бывший президент Советского Союза Михаил Горбачёв.

"Моя уважаемая Республика и белорусы, которых я люблю. (…) Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж чёрт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдёт: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов", — уточнил Горбачёв.

Напомним: протестные настроения в Белоруссии не стихают уже второй месяц подряд. Участники протестов не согласны с итогами выборов президента страны. На ситуацию уже обратили внимание в ЕС: многие страны не признали Лукашенко легитимным президентом.

Также жителей страны возмутила "секретная" инаугурация Лукашенко. По мнению политологов, она "вывела кризис в стране на новый уровень".