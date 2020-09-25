Белорусы — молодцы, однако протестующим предстоит еще немало потрудиться. Жители страны показали, что имеют характер — участники митингов "вскрывают колоссальное дело".
Таким мнением поделился со СМИ бывший президент Советского Союза Михаил Горбачёв.
"Моя уважаемая Республика и белорусы, которых я люблю. (…) Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо.
Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж чёрт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдёт: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов", — уточнил Горбачёв.
Напомним: протестные настроения в Белоруссии не стихают уже второй месяц подряд. Участники протестов не согласны с итогами выборов президента страны. На ситуацию уже обратили внимание в ЕС: многие страны не признали Лукашенко легитимным президентом.
Также жителей страны возмутила "секретная" инаугурация Лукашенко. По мнению политологов, она "вывела кризис в стране на новый уровень".
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.