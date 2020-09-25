Горбачев: против пандемии военная сила не сработает

В связи с пандемией многие страны мира смогут снизить расходы на вооружения. "Освобожденные" деньги стоит направить на развитие медицины, образования и поддержку экологии.

Именно такой шаг необходим сейчас — коронавирус нарушил привычные экономические цепочки, и адаптироваться к новой ситуации крайне важно.

"Пандемия нового коронавируса, унесшая жизни сотен тысяч человек, представляет собой новый вызов, угрожающий современной цивилизации. Слова и военная сила не работают против неё", — рассказал бывший президент СССР Михаил Горбачёв для японского издания Asahi Shimbun.

Горбачёв подчеркнул: даже генсек ООН Антониу Гутерреш настаивает на том, чтобы прекратить военные конфликты и уменьшить расходы по "оружейным" статьям на 10-15%. В ситуации, когда коронавирус делает дефицитными даже бюджеты развитых стран, к такому мнению стоит прислушаться.