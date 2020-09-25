В связи с пандемией многие страны мира смогут снизить расходы на вооружения. "Освобожденные" деньги стоит направить на развитие медицины, образования и поддержку экологии.
Именно такой шаг необходим сейчас — коронавирус нарушил привычные экономические цепочки, и адаптироваться к новой ситуации крайне важно.
"Пандемия нового коронавируса, унесшая жизни сотен тысяч человек, представляет собой новый вызов, угрожающий современной цивилизации. Слова и военная сила не работают против неё", — рассказал бывший президент СССР Михаил Горбачёв для японского издания Asahi Shimbun.
Горбачёв подчеркнул: даже генсек ООН Антониу Гутерреш настаивает на том, чтобы прекратить военные конфликты и уменьшить расходы по "оружейным" статьям на 10-15%. В ситуации, когда коронавирус делает дефицитными даже бюджеты развитых стран, к такому мнению стоит прислушаться.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.