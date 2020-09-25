Немецкий министр: новые ограничения по COVID будут смерти подобны

Меры по борьбе с коронавирусом будут иметь значительно более серьезные последствия, чем сама болезнь, особенно в развивающихся странах.

Об этом предупредил министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.

Мрачный прогноз был сделан немецким чиновником в интервью газете Handelsblatt daily.

"Пандемия уже вызвала один из самых больших кризисов голода и бедности во всем мире, — сказал Мюллер, — и дальнейший ущерб будет нанесен благодаря мерам, принятым для борьбы с ней. Мы ожидаем, что в этом году только на Африканском континенте от малярии и ВИЧ умрут ещё 400 тысяч человек, а от туберкулеза — полмиллиона. Эта ситуация обусловлена тем, что Запад и, в частности, ЕС направили свои усилия по оказанию помощи на борьбу с коронавирусом у себя дома, вместо того чтобы помогать бедным в других странах. Пандемия Covid-19 несколько ослепила Запад, который потерял из виду растущие проблемы в остальном мире".

По его словам, в случае введения новых ограничений, "снабжение продовольствием и медикаментами больше не гарантируется", потому что "многие программы помощи Запада недостаточно финансируются."

Министр уверен, что в конечном счете, пренебрежение проблемами развивающегося мира вернется, "чтобы укусить Запад".

"ЕС в целом и Германия, в частности, наблюдают за тем, как гуманитарные катастрофы накапливаются прямо у нас на пороге. Но сделать сейчас ничего не могут. Европа решила поддержать собственную экономику программами на сумму около € 2 трлн. Никакой дополнительной поддержки Африке не планируется. Это нас догонит", — добавил Мюллер.

Он не исключил, что новая волна массовой миграции придет в результате коронавируса и борьбы с ним, поскольку "пренебрежение Запада развивающимися регионами приведет к бедности, войнам и, как следствие, новому потоку беженцев".

Хотя министр по-прежнему рассматривает Covid-19 как глобальный вызов, он считает, что в конечном счете он сильнее всего ударит по "беднейшим из бедных".