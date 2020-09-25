Глава военной контрразведки Германии освобожден от должности

В Германии на фоне масштабного расследования в отношении сотен солдат по подозрению в связях с ультраправым экстремизмом от должности освобождён глава военной контрразведки.

"Кристоф Грэм уйдет в досрочную отставку в следующем месяце после того, как возглавит разведывательную организацию — известную под аббревиатурой "MAD" — объявило Министерство обороны Германии.

Новому начальнику MAD предстоит разбираться расследованиями в отношении более чем 500 солдат по подозрению в праворадикальном радикализме.

История скандала

В мае следователи обнаружили большой тайник с похищенными взрывчаткой и боеприпасами, а также предметами с нацистской символикой на территории расположения элитного подразделения спецназа КСК.

За последние годы из подразделения исчезло около 48 тысяч патронов и 62 кг взрывчатых веществ, из которых удалось найти лишь небольшую часть.

Через месяц после обнаружения сотрудник MAD был отстранен от работы за передачу третьему лицу документов, связанных с текущим расследованием KSK.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в июле приказала расформировать одну из четырех компаний КСК, 20 членов которой подозревались в связях с ультраправой идеологией.

Министр назвала работу МЭД по искоренению экстремистов "неудовлетворительной" и "все еще недостаточной".

Нацизм поднимет голову в немецких силовых структурах

Военные — не единственные немецкие силовики, чьи ряды, как считается, "заражены" экстремизмом.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об отстранении от работы 29 полицейских в штате Северный Рейн-Вестфалия после того, как их обвинили в распространении неонацистского контента в интернете, в частности в размещении изображений Адольфа Гитлера и беженцев в газовых камерах.