В Германии на фоне масштабного расследования в отношении сотен солдат по подозрению в связях с ультраправым экстремизмом от должности освобождён глава военной контрразведки.
"Кристоф Грэм уйдет в досрочную отставку в следующем месяце после того, как возглавит разведывательную организацию — известную под аббревиатурой "MAD" — объявило Министерство обороны Германии.
Новому начальнику MAD предстоит разбираться расследованиями в отношении более чем 500 солдат по подозрению в праворадикальном радикализме.
В мае следователи обнаружили большой тайник с похищенными взрывчаткой и боеприпасами, а также предметами с нацистской символикой на территории расположения элитного подразделения спецназа КСК.
Через месяц после обнаружения сотрудник MAD был отстранен от работы за передачу третьему лицу документов, связанных с текущим расследованием KSK.
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в июле приказала расформировать одну из четырех компаний КСК, 20 членов которой подозревались в связях с ультраправой идеологией.
Министр назвала работу МЭД по искоренению экстремистов "неудовлетворительной" и "все еще недостаточной".
Военные — не единственные немецкие силовики, чьи ряды, как считается, "заражены" экстремизмом.
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