В четверг Евросоюз в очередной раз напомнил, что не признает результаты прошедших в прошлом месяце президентских выборов в Белоруссии, которые он назвал "ни свободными, ни справедливыми", добавив, что Европа больше не видит Лукашенко в качестве законного лидера нации.
"Так называемая "инаугурация" и новый мандат, полученный Александром Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности", — заявил глава внешнеполитического блока Джозеп Боррелл.
По его словам, "этот шаг лишь углубит политический кризис".
В официальном заявлении Брюсселя содержится призыв к Минску "воздержаться от насилия и вступить в инклюзивный национальный диалог, прокладывающий путь к новым выборам".
В настоящее время ЕС "пересматривает свои отношения с Беларусью."
Джозеп Боррелл в своем личном блоге отметил, что
неспособность ЕС своевременно принять санкции против белорусских чиновников — это "вопрос нашего доверия".
Сам же белорусский президент, похоже, нисколько не переживает по поводу разгоревшихся вокруг его инаугурации страстей.
Как заявил Лукашенко: мы никого и не просили признавать легитимность
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.