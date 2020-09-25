Брюссель официально отказал Лукашенко в праве быть президентом

В четверг Евросоюз в очередной раз напомнил, что не признает результаты прошедших в прошлом месяце президентских выборов в Белоруссии, которые он назвал "ни свободными, ни справедливыми", добавив, что Европа больше не видит Лукашенко в качестве законного лидера нации.

"Так называемая "инаугурация" и новый мандат, полученный Александром Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности", — заявил глава внешнеполитического блока Джозеп Боррелл.

По его словам, "этот шаг лишь углубит политический кризис".

В официальном заявлении Брюсселя содержится призыв к Минску "воздержаться от насилия и вступить в инклюзивный национальный диалог, прокладывающий путь к новым выборам".

В настоящее время ЕС "пересматривает свои отношения с Беларусью."

Джозеп Боррелл в своем личном блоге отметил, что

неспособность ЕС своевременно принять санкции против белорусских чиновников — это "вопрос нашего доверия".

Сам же белорусский президент, похоже, нисколько не переживает по поводу разгоревшихся вокруг его инаугурации страстей.

Как заявил Лукашенко: мы никого и не просили признавать легитимность