Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на видеоконференции Совета безопасности ООН, что считает нападки на систему организации несправедливыми.
"Считаем абсолютно несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН в целом и её специализированные учреждения. Это прежде всего относится к Всемирной организации здравоохранения", — отметил глава МИД РФ.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.