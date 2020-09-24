Суд арестовал московскую квартиру Алексея Навального

На московскую квартиру Алексея Навального наложили арест судебные приставы. Об этом сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

По её словам, арест связан с иском компании "Московский школьник", которая в 2019 году обратилась с иском против Фонда борьбы с коррупцией.