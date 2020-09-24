На московскую квартиру Алексея Навального наложили арест судебные приставы. Об этом сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.
По её словам, арест связан с иском компании "Московский школьник", которая в 2019 году обратилась с иском против Фонда борьбы с коррупцией.
"Двадцать седьмого августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета Алексея", — пояснила представитель Навального.
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