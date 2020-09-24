Зеленский: "Северный Поток-2" ослабит Европу

"Северный поток-2" приведёт к ослаблению Европы и усилению России. Работа по данному проекту — вопрос не только энергетической, но и политической сферы.

"Такие проекты, как "Северный поток-2", несут серьезные риски для будущего ЕС и его единства", — прокомментировал ситуацию президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению Киева, пока предупреждения президента достигли лишь Словакии: там заверили, что разделяют позицию Украины и имеют схожее мнение как относительно "СП-2" в частности, так и относительно энергобезопасности Европы в целом.

Напомним, украинское правительство закончило программу "реверсных поставок", в рамках которой весь газ в страну теперь поступает из Европы.

Не слишком рады "Северному потоку-2" и в Штатах: там уже готовы собирать коалицию из стран, выступающих против строительства, и вводить очередные санкции.