От одного из жителей города Свастика в штате Нью-Йорк поступила жалоба на то, что название города символизирует "нетерпимость, ненависть и тиранию". Местные власти рассмотрели его предложение о переименовании города и не поддержали его.
"Мы сожалеем, что люди не из нашего города и не знакомые с историей нашего сообщества чувствуют себя оскорбленными, когда видят его название. Для членов нашего сообщества, которое представляет совет, это название, которые выбрали предки", — пояснил представитель городского совета Джон Дуглас.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.