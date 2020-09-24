После выписки из берлинской клиники "Шарите" Алексею Навальному потребуется месяц на восстановление после отравления.

Об этом сообщил основатель фонда Cinema for Peace Foundation Як Бизилдж.

"Он до сих пор не восстановился на 100%. Когда мы получили первые отчеты, было впечатление, что он быстро идет на поправку, но нам нужно быть осторожней. Я думаю, ему понадобится как минимум месяц, чтобы прийти в форму", — пояснил Бизилдж.