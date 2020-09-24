Президент России Владимир Путин уже поздравлял белорусского лидера Александра Лукашенко с переизбранием.
Поэтому он не поздравлял его с инаугурацией. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент России поздравлял президента Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и далее уже очно во время недавнего рабочего визита президента Белоруссии в Сочи", — пояснил представитель Кремля.
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