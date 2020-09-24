Песков: Путин уже поздравлял Лукашенко

Президент России Владимир Путин уже поздравлял белорусского лидера Александра Лукашенко с переизбранием.

Поэтому он не поздравлял его с инаугурацией. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.