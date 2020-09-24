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Повлияет ли кризис турецкой экономики на отдых российских туристов

Турецкие власти, пытающиеся "залить" нехватку долларов в стране резервами, близки к масштабному кризису платежного баланса. Если в Турции действительно случится кризис, как он отразится на россиянах, которые полетят туда отдыхать? К чему надо быть готовыми нашим туристам?

Повлияет ли кризис турецкой экономики на отдых российских туристов

Об этом с читателями "Правды.Ру" поделился мнением Олег Алексеев, главный редактор федерального проекта "Живая карта", президент Национальной ассоциации событийного туризма.

"Я две недели назад вернулся из Турции, был там по приглашению Министерства туризма Турции. Могу сказать, что да, они сами говорят: сейчас не самые лучшие времена, как, наверное, во всем мире. Всё это ухудшается экономической ситуацией, связанной с пандемией, бизнес не работает. Причины понятны.

Кстати, за последние 25 лет колебания курса лиры к доллару составили не более 10-12% по сравнению с нами. Представляете, да? Конечно, они сейчас говорят о том, что у них есть некоторые трудности в экономике. Но, мне кажется, на туризм это в меньшей степени окажет влияние, тем более на поездки наших соотечественников туда.

Курорты с точки зрения безопасности? Всё абсолютно безопасно. Масочный режим там очень серьезно соблюдают, очень жёстко. У нас даже в России во многих регионах далеко не такая ситуация с безопасностью.

На мой взгляд, если и будет какое-то влияние ухудшения экономической ситуации в Турции, то на туристическую отрасль оно окажется минимальным. Потому что им в основном туризм деньги и приносит. Туризм в Турции — одна из крупнейших составляющих в экономике.

Я проехал по побережью Сиде, Белека и Кемера, большинство отелей еще не запустились, особенно хорошие, крупные дорогие отели. Но, тем не менее, остальные работают с загрузкой 70-75%. Большое количество наших соотечественников — Украина, Белоруссия, Молдавия.

При этом многие страны у турков "нон грата", немцы, например, практически не приезжают. Раньше же они постоянно там были. Это один из любимейших немецких курортов был — сегодня их там практически нет. И представителей многих других европейских стран, которые в так называемом "красном списке" пока остаются.

Сегодня задача Министерства туризма по отношению к нам, к журналистам из России, была такова: хотели сломать стереотип, что Турция — только пляжный туризм. У них огромное количество интереснейших мест для экскурсионного посещения — и древнегреческие города, и древние ликийские города, и фантастичные природные объекты.

И они сегодня ломают стереотип, что Турция — это страна пляжного отдыха, сумасшедшего чревоугодия, шоппинга. На самом деле это страна с богатым наследием, красивой природой, культурой.

Можно не очень бояться и ехать отдыхать. Это те времена, когда трудно сказать, что будет завтра. Что угодно может произойти.

С точки зрения сегодняшней ситуации я не вижу никаких ограничений для того, чтобы не рассматривать Турцию как место отдыха. Она остается лучшим кейсом пляжного туризма по критерию "цена — качество" и никуда от этого не деться, хотим мы того или нет", — рассказал Алексеев.

 

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