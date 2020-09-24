Эксперты немецкого издания Die Welt проанализировали происходящее в Белоруссии и сделали вывод: в случае вооруженных столкновений ни Россия, ни НАТО окажутся к ним не готовы.

Белоруссия оказалась на своего рода перепутье: в страну ранее активно заходили и китайские, и российские инвесторы, очевиден интерес к ней и со стороны ЕС. Пока все заняли "выжидательную" позицию. С прицелом на будущее — как сейчас выгоднее всего поступить России? Имеет ли смысл поддержать Лукашенко не только финансами, но и войсками? Насколько активно Россия готова отстаивать свои интересы?

Об этом в эксклюзивном материале для читателей "Правда.Ру" рассказал эксперт Юрий Почта, профессор кафедры сравнительной политологии Российского Университета Дружбы Народов (РУДН).

"Мы живем в глобальном мире, где господствует либерально-демократическая модель, она господствует экономически, политически, информационно. И Россия, и Белоруссия как союзники, как страны, представляющие единое государство в процессе интеграции многие годы являются препятствием на пути западной глобализации.

Дело в том, что глобалисты исходят из того, что не должно быть никаких барьеров для движения капитала, а тут какие-то страны заявляют о своем суверенитете, имеют свою оборону, не согласны в чем-то с Западом. Поэтому в последние годы идет сдерживание России и Белоруссии.

НАТО приближается к нашим границам. Искали повод для того, чтобы как-то вмешаться в дела Белоруссии. К сожалению, политический режим Лукашенко оказался с недостатками. Это было очевидно и раньше. Но сейчас это дошло до критической точки в связи с выборами. Видимо, надо было Лукашенко использовать опыт Казахстана, когда был найден "мягкий" цивилизованный способ смены власти без потрясений, без шума. И для внешних сил не было никакого повода для вмешательств.

Дальше начинается действительно очень сложный вопрос: кто на что готов пойти в деле разрешения нынешнего кризиса. Западная Европа активно участвует, помогает оппозиции, поддерживает какие-то структуры, обещает огромные деньги на поддержку тех, кто протестует, кого увольняют, создаются структуры лидеров оппозиции, находящиеся в Литве, приглашают выступать в Организацию объединенных наций, объявили единственным законным легитимным руководителем страны. С ними встречаются руководители Европейского союза. И так далее. Россия не остается в стороне и обещает поддержку, дает финансовую помощь.

Будут ли какие-то военные столкновения? Это маловероятно, это из области фантазии. Потому что ни Европе, ни России ни в коем случае не нужны такие обострения.

Но другое дело, что Лукашенко, его окружение должны представить обществу какой-то конкретный план дальнейших действий по выводу страны из этой ситуации. Если претензии к выборам, значит, надо, видимо, провести выборы более в надлежащем порядке. Если желание изменить Конституцию, то обсудить.

Нужен диалог с обществом. Пока его нет, пока Лукашенко доволен — удалось отбить эти атаки (как он считает). К сожалению, он не признает легитимность оппозиции, обозначения этих людей ругательные. Да, там есть и радикалы, там есть и умеренные. Но это часть общества — и с ними надо вести диалог.

Если он не умеет вести диалог, тогда действительно его уберут в какой-то мере насильственно, потому что, к сожалению, есть опыт ухода и таких авторитарных руководителей как Каддафи. Была история в Румынии с семьей Чаушеску.

У Запада серьезный опыт участия в делах других стран. На наших глазах развалилась Югославия, провоцировалась гражданская война. Потом судили, прежде всего, сербов: за то, что они не подчинялись.

Это серьезная ситуация. По-моему, мы тоже пока еще с нашей стороны не до конца осознаем.

Есть осознание того, что вслед за Белоруссией наступит очередь России, то есть Запад нас не оставит, потому что мы всегда идем в списке самых больших опасностей для Запада. Для НАТО мы — соперник. Польша, Украина заявляют, что мы представляем экзистенциальную опасность для них.

Так что здесь речь идет о том, что надо осознавать реальную ситуацию, не преувеличивать военную опасность, хотя она, конечно, существует. Но все-таки, я считаю, что до применения вооруженных сил дело не дойдет. Да, есть информационная война, "бряцание" оружием. И она, кстати, сейчас более эффективна, чем реальные военные действия. Так что здесь надо и в информационном плане тоже находить достойные ответы для выхода из этой очень сложной ситуации", — рассказал читателям "Правды. Ру" Почта.