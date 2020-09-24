Президент США Дональд Трамп поддержал призыв принца Гарри и Меган Маркл к участию в выборах главы государства, которые намечены на ноябрь текущего года.
"Мы в шести неделях от дня выборов, и сегодня — Национальный день регистрации избирателей. Каждые четыре года нам говорят одно и то же, что это самые важные выборы в жизни, но теперь это и правда так. Когда мы голосуем, наши ценности претворяются в жизнь и наши голоса оказываются услышаны", — пояснил американский лидер.
Также Трамп отметил, что не является поклонником Меган Маркл и пожелал удачи принцу Гарри.
"Я бы сказал, что я не ее поклонник, и она, вероятно, это слышала. Но я желаю Гарри большой удачи — она ему понадобится", — отметил Трамп.
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