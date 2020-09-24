Трамп ответил принцу Гарри и Меган Маркл на призыв голосовать

Президент США Дональд Трамп поддержал призыв принца Гарри и Меган Маркл к участию в выборах главы государства, которые намечены на ноябрь текущего года.

"Мы в шести неделях от дня выборов, и сегодня — Национальный день регистрации избирателей. Каждые четыре года нам говорят одно и то же, что это самые важные выборы в жизни, но теперь это и правда так. Когда мы голосуем, наши ценности претворяются в жизнь и наши голоса оказываются услышаны", — пояснил американский лидер.

Также Трамп отметил, что не является поклонником Меган Маркл и пожелал удачи принцу Гарри.