Недавно россиянину Николаю Ерофееву удалось сбежать с польской фермы, где он 23 года находился в качестве раба.
Мужчина приехал в Польшу в 1989 году в качестве гражданского специалиста в одной из воинских частей Советской армии, которая дислоцировалась под Болеславцем. После вывода советских войск из страны Ерофеев решил остаться и устроился работать на ферму.
Однако мужчину перевезли на другую ферму, когда в стране заговорили о выдворении нелегалов. Там ему не платили и практически не кормили. Также ему запрещали покидать пределы фермы.
Ерофееву удалось сбежать благодаря местной жительнице.
"Даже когда я пытался, он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться", - пояснил мужчина.
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