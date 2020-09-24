Россиянин 23 года провёл в рабстве на ферме в Польше

Недавно россиянину Николаю Ерофееву удалось сбежать с польской фермы, где он 23 года находился в качестве раба.

Мужчина приехал в Польшу в 1989 году в качестве гражданского специалиста в одной из воинских частей Советской армии, которая дислоцировалась под Болеславцем. После вывода советских войск из страны Ерофеев решил остаться и устроился работать на ферму.

Однако мужчину перевезли на другую ферму, когда в стране заговорили о выдворении нелегалов. Там ему не платили и практически не кормили. Также ему запрещали покидать пределы фермы.

Ерофееву удалось сбежать благодаря местной жительнице.

"Даже когда я пытался, он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться", - пояснил мужчина.