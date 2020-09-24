Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.
Об этом сообщила французская газета Figaro.
"Париж, который также проводил экспертизы в сверхзащищенной лаборатории в Буше в Эсоне под руководством Главного управления вооружения, добился того же результата", — сказано в статье.
"Мы провели анализы, которые подтвердили использование нейротоксичного вещества", — пишет издание.
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