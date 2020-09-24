Ещё недавно Украина, Польша и Литва были для Белоруссии "лучшими друзьями", однако эти страны отказались признавать Александра Лукашенко легитимным лидером республики.
Эту ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
"С такими "друзьями" враги точно не нужны", — отметил парламентарий.
"Однако для Запада игры с Лукашенко закончены. Пошла игра по-крупному. На кону — Белоруссия", — добавил Пушков.
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