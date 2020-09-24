Пушков посмеялся над Лукашенко, которого "кинули друзья"

Ещё недавно Украина, Польша и Литва были для Белоруссии "лучшими друзьями", однако эти страны отказались признавать Александра Лукашенко легитимным лидером республики.

Эту ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.