Верховная рада требует перенести переговоры по Донбассу из Минска

Депутаты Верховной рады Украины призвали не признавать Александра Лукашенко в качестве легитимного президента Белоруссии, а также отозвать из страны своего посла и отказаться от проведения переговоров по Донбассу в Минске.