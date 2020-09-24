Депутаты Верховной рады Украины призвали не признавать Александра Лукашенко в качестве легитимного президента Белоруссии, а также отозвать из страны своего посла и отказаться от проведения переговоров по Донбассу в Минске.
"Призываем украинскую власть предоставить четкую официальную позицию относительно "инаугурации" Александра Лукашенко, не признавать его легитимность как президента Беларуси, осудить действия, направленные на дальнейшее обострение противостояния внутри страны, разработать пакет санкций в отношении него, ключевых лиц его режима и тех, кто оказывал насилие против мирных протестующих, отозвать посла для консультаций, и отказаться от Минска как площадки для дальнейшего проведения переговоров трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины", — сказано в обращении депутатов к правительству Украины.
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