Тайное вступление в должность главы Белоруссии и мандат, который получил Александр Лукашенко, не имеет достаточной демократической легитимности.
С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности", — утверждает политик.
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