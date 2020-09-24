Боррель оценил тайную инаугурацию Лукашенко

Тайное вступление в должность главы Белоруссии и мандат, который получил Александр Лукашенко, не имеет достаточной демократической легитимности.

С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.