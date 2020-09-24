Зеленский ждёт от Брюсселя чёткого плана вступления Украины в ЕС

Владимир Зеленский считает, что Брюссель должен предоставить Киеву четкую перспективу членства страны в Евросоюзе.

"Украина хочет полной интеграции в ЕС. Мы — европейская страна и можем многое дать Европе, работая совместно, — заявил он в интервью изданию Hospodárske noviny (Словакия).

По словам украинского лидера, для его страны важен тот факт, что Европа "поддерживает" её "начинания и стремления", являясь ключевым партнером не только в торговле, но и в вопросах "восстановления территориальной целостности и поддержки реформ".

Зеленский подчеркнул, что есть "потенциал Соглашения об ассоциации для дальнейшего углубления интеграции между Украиной" и он рассчитывает, что на предстоящем 1 октября двустороннем саммите Киеву и Брюсселю удастся окончательно прописать дорожную карту дальнейшей ассоциации Украины.

Не очень понятно, как Зеленский будет объяснять своим "европейским партнёрам" последнее решение киевского суда, перечеркнувшее постановление Нюренбергского процесса. Об этом,напомним, ранее рассказала "Правда.Ру":

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