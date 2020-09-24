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Байден обошел Трампа в рейтинге популярности

Свежие данные по "народной любви" двух кандидатов в американские лидеры: Джо Байден обошел Дональда Трампа примерно на 10%. Таковы результаты опроса экспертами университета Маркетта и Квиннипэкского университета населения страны.

Байден обошел Трампа в рейтинге популярности

Специалисты, проводившие опрос, отмечают: 94% американцев уже определились, кому отдадут голос. На этом фоне 40% Трампа несколько меркнут против 50% Байдена — но интересен "спад" поддержки обоих кандидатов.

Дело в том, что опросы подобного рода проводятся регулярно — и данные на 31 мая выявили уровни поддержки в 53% (Байден) и 43% (Трамп). Таким образом, оба кандидата "потеряли" примерно по 3% своих избирателей.

Выборы в Штатах пройдут 3 ноября — и американские эксперты из ЦРУ уже успели обвинить Россию во "вмешательстве" (доказательств, по традиции, не предоставив).

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