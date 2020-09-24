Австралийский банк Westpac заплатит штраф за финансирование террористов

Штрафом в 924,6 млн долларов закончилось для крупнейшего банка Австралии Westpac дело о финансировании терроризма и "отмывке" денег.

Представители банка отметили, что Федеральный суд Австралии разрешил такую сделку, что на фоне материалов дела вызывает удивление: по данным истцов (антитеррор-комитет AUSTRAC), в Westpac более 23 млн раз нарушили нормы и законодательство в части антитеррористических операций на счетах.

Эксперты отмечают, что желание "спасти" банк объяснимо, поскольку он — крупнейший в стране (работает с 1817 года).

Помимо финансовых санкций для банка грядут и перестановки в руководстве: уйдет со своего поста руководитель Westpac, Брайан Харцер. Ему также предъявлены обвинения в "отмывке" и помощи террористам. А в начале года банк покинул Линдси Макстед, председатель комитета по назначению в совет директоров.