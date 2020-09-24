В Болгарии объявили 2 сотрудников посольства РФ "персонами нон грата"

Представителям посольства РФ в Болгарии не предоставили никаких фактов, которые помогли был объяснить внезапную высылку двух российских послов с территории страны.

По данным болграской стороны, российские представители проводили "деятельность, несовместимую с их статусом". В частности, их обвинили в шпионской деятельности — россияне якобы искали данные, касающиеся работы ВПК Болгарии.

Результатом стала официально выданная МИД Болгарии нота протеста: россиян объявили "персонами нон грата" и попросили покинуть страну.

"С сожалением вынуждены констатировать, что безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений", — прокомментировали ситуацию в посольстве РФ.

В Москве отметили, что право на "зеркальные действия" остается за Россией. Однако ранее одного дипломата потребовал выслать из страны и норвежский МИД, причем тоже с формулировкой "из-за подозрений в шпионаже".