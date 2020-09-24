Южная Корея обвиняет северного соседа в жестоком убийстве

Южнокорейский чиновник был застрелен и сожжен северокорейскими военными.
С таким заявлением выступило сегодня минобороны Южной Кореи.
Как следует из заявления Сеула, "мужчина исчез с патрульного катера недалеко от границы и позже был найден в водах Северной Кореи":
"Северокорейские солдаты застрелили его, затем облили тело маслом и подожгли. Об этом свидетельствуют целый ряд различных разведывательных источников".(цитата ВВС)
Отмечается, что чиновник из Министерства океанов и рыболовства пропал в понедельник, находясь на борту инспекционного судна недалеко от острова Йонпен. Судно находилось примерно в 10 километрах к югу от Северной пограничной линии, которая де-факто служит морской границей между двумя государствами.
Пхеньян никак это обвинение пока не прокомментировал.
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