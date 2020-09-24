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Крупнейшие автопроизводители США подали в суд на правительство

Крупные автопроизводители в США судятся с правительством страны из-за налогов на импорт, которые оно ввело на китайские запчасти.

Крупнейшие автопроизводители США подали в суд на правительство

Tesla, Volvo, Ford и Mercedes-Benz недовольны таможенными пошлинами, введенными администрацией Трампа, и подали иски в Нью-Йоркский международный торговый суд с требованием отмены налога на импорт и возврата уплаченных денег.

Как сообщает ВВС,

  • Mercedes-Benz в своем заявлении обвинил Вашингтон в "преследовании беспрецедентной, неограниченной и неограниченной торговой войны, затронувшей импорт из Китайской Народной Республики на сумму более $500 млрд".
  • Тесла в своем иске назвал тарифы "произвольными и капризными".

Напомним, напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином в последние недели резко обострилась, главным образом в том, что касается технологических фирм.

США и Китай ввели пограничные налоги на товары и услуги друг друга в рамках торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, начавшейся в 2018 году.

  • Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в недобросовестной торговой практике и хищении интеллектуальной собственности.
  • В Китае бытует мнение, что Америка пытается сдержать свой рост как мировой экономической державы.
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