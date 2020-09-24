Крупные автопроизводители в США судятся с правительством страны из-за налогов на импорт, которые оно ввело на китайские запчасти.
Tesla, Volvo, Ford и Mercedes-Benz недовольны таможенными пошлинами, введенными администрацией Трампа, и подали иски в Нью-Йоркский международный торговый суд с требованием отмены налога на импорт и возврата уплаченных денег.
Как сообщает ВВС,
Напомним, напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином в последние недели резко обострилась, главным образом в том, что касается технологических фирм.
США и Китай ввели пограничные налоги на товары и услуги друг друга в рамках торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, начавшейся в 2018 году.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.