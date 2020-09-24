Трамп: я не обещаю, что предам власть мирно в случае проигрыша

Президент США Дональд Трамп отказался взять на себя обязательства по мирной передаче власти, если проиграет ноябрьские выборы.

"Ну что ж, посмотрим, что получится», - сказал президент на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, весьма вероятно, что «результат выборов может оказаться в Верховном суде США, поскольку почтовое голосование вызывает много вопросов и даёт дорогу чудовищному мошенничеству».

Демократы тоже настроены решительно

В прошлом месяце Хиллари Клинтон призвала Джо Байдена не признавать поражения "ни при каких обстоятельствах".

По её словам, «республиканцы попытаются испортить заочное голосование и мобилизовать армию юристов, чтобы оспорить результат».