Президент США Дональд Трамп отказался взять на себя обязательства по мирной передаче власти, если проиграет ноябрьские выборы.
"Ну что ж, посмотрим, что получится», - сказал президент на пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, весьма вероятно, что «результат выборов может оказаться в Верховном суде США, поскольку почтовое голосование вызывает много вопросов и даёт дорогу чудовищному мошенничеству».
В прошлом месяце Хиллари Клинтон призвала Джо Байдена не признавать поражения "ни при каких обстоятельствах".
По её словам, «республиканцы попытаются испортить заочное голосование и мобилизовать армию юристов, чтобы оспорить результат».
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.