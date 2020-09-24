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The National Interest расшифровал скрытое послание в речи Путина в ООН

Речь российского президента на Генассамблее ООН ожидаемо привлекла к себе внимание мировой общественности. Не стали исключением и СМИ, которые явно ждали от Владимира Путина аналога его знаменитой "мюнхенской речи".

The National Interest расшифровал скрытое послание в речи Путина в ООН

Иначе, чем объяснить поиски некоего скрытого смысла в том, что он говорил? И — что самое интересное — "скрытое послание" таки было обнаружено. Американским журналом The National Interest.

Автор опубликованной в нём под заголовком Выступление Владимира Путина в ООН: возглавит ли Россия новое движение неприсоединения?" статьи уверен:

  • слова российского президента о восстановлении мировой экономики после коронавирусного кризиса на самом деле призваны усилить лидерские позиции Москвы и "отодвинуть" Вашингтон.

Вот, что он пишет:

Путин всегда подчеркивал желательность системы "концерна великих держав" для управления мировыми делами, и он вновь подтвердил свое видение ООН и особенно ее Совбеза как такого форума.

При правильном использовании "она помогает предотвратить односторонние действия, которые могут привести к прямой военной конфронтации между крупными государствами, и дает возможность искать компромисс или, по крайней мере, избегать решений, которые были бы совершенно неприемлемы для других …

Помимо Организации Объединенных Наций и ее "большой пятерки" (Китай, Франция, Россия, Великобритания и Соединенные Штаты), Путин отвёл большую роль "Большой двадцатке", чье председательство в настоящее время занимает его бывший партнер по международному регулированию цен на энергоносители Саудовская Аравия и ее наследный принц Мухаммед бен Салман.

Что интересно, именно эти два органа, по мнению Путина, должны взять на себя ведущую роль в управлении международными делами-оба из которых включают Россию и в которых Соединенные Штаты не могут доминировать в повестке дня или решениях.

Автор статьи с сожалением отметил, что именно в этих организациях Вашингтон не может "диктовать повестку и навязывать решения":

"Предложенные президентом России антикризисные меры сделают его страну фактическим лидером нового блока неприсоединившихся государств, которые не желают по принуждению делать выбор между Вашингтоном и Пекином".

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