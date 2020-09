Знаменитый рис Uncle Ben'S переименован

Известный продуктовый бренд Uncle Ben'S из США меняет название после 70 лет существования.

Теперь он будет называться "Оригинальным Беном". Компания, владеющая брендом, Mars Inc., считает, что этот шаг "поможет положить конец расовой несправедливости".

Напомним, эта тема приобрела особый размах после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

We listened.

We learned.

We’re changing.

Moving forward, Uncle Ben’s will be known as Ben’s Original™.

Read our full statement at: https://t.co/xmRr7M0Yew pic.twitter.com/hjDIvoqeRe