Протестующих против инаугурации Лукашенко разогнали водомётами

Неожиданная и какая-то кулуарная инаугурация Александра Лукашенко в среду, 23 сентября, вызвала новые массовые протесты по всей Беларуси.

"Минск. Большая колонна протестующих идет к стеле." Интересно, а как их организовали? И почему не нарушены каналы организации? pic.twitter.com/mmsJLAKmTf — Пока мы едины, мы непобедимы! (@superpiston1) September 23, 2020

На этот раз, как сообщают местные СМИ и пользователи соцсетей, "полицейские не церемонились": для разгона протеста в ход пошли водяные пушки.

Это специально что б потом отлавливать?Силовики применили водометы с желто-оранжевой жидкостью #минск pic.twitter.com/PSpkw4f586 — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) September 23, 2020

Сотрудники правоохранительных органов активно оттесняли протестующих от Великой Отечественной войне в центре Минска, где в последние несколько недель неоднократно проходили митинги, вместо того чтобы просто оцепить правительственный квартал, как они делали это раньше.

Так выглядел разгон возле стелы сегодня. Против людей использовали водомет с цветной водой. pic.twitter.com/f9pASep1cc — TUT.BY (@tutby) September 23, 2020

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