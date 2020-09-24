Некоторые российские СМИ распространяют вбросы информационных агентств Турции о сгоревшем вертолете в Ливии. При этом они используют снимок, который был сделан два года назад.
Ряд турецких изданий сообщили, что вертолет с сотрудниками ЧВК "Вагнер" якобы разбился в центральной части североафриканской страны. Об этом заявил в социальной сети Facebook представитель командования совместными операциями сил нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии по Сирту и Джуфре генерал Абдулхади Дарах, передает Федеральное агентство новостей.
Однако, фотография, которая была использована им в качестве доказательной базы, оказалась из новости турецкой газеты Yeni Şafak. Материал был опубликован в 2018 году.
В новости сообщается, что грузовой самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) потерпел крушение. В результате него погибли три человека, а один был ранен, передает Федеральное агентство новостей. Тогда было заявлено, что авиасудно, которое вылетело из Триполи, разбилось через несколько минут после взлета. Это произошло на нефтяном месторождении Шарара.
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